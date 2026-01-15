Рейтинг@Mail.ru
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское" - РИА Новости, 15.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:20 15.01.2026
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское"
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское" - РИА Новости, 15.01.2026
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское"
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 15.01.2026
Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское"

В музее-заповеднике «Коломенское» обновили сети водоотведения

© РИА Новости / Алексей Никольский Вид на государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское"
 Вид на государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Обновили сети водоотведения на территории музея-заповедника "Коломенское". Кроме того, проложили новые сети для подключения инфраструктурных объектов музея-заповедника к централизованной системе канализации", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Согласно сообщению, общая протяженность построенных и реконструированных сетей составляет 2,48 километра.
"Решения о необходимости реконструкции участков сети принимаются заблаговременно на основе данных теледиагностики - в АО "Мосводоканал" создано специальное подразделение, которое изучает состояние трубопроводов", - добавляется в сообщении.
В комплексе уточнили, что реконструкция магистральных линий канализации выполнена на участках совокупной длиной примерно один километр. Это сети большого диаметра: от 2,6 до трех метров, проложенные в прошлом веке для перекачки городского стока на Курьяновские очистные сооружения.
"При обновлении использовали стеклокомпозитные трубы. Их преимущества - долгий срок службы, высокая прочность, стойкость к коррозии и химическим веществам. Применялась бестраншейная технология "труба в трубе", которая заключается в протягивании новой трубы меньшего диаметра внутрь существующей", - поясняется в сообщении.
В комплексе подчеркнули, что этот метод позволяет восстановить изношенные или поврежденные коммуникации без их полного демонтажа.
"Диаметр новых трубопроводов, предназначенных для возводимых объектов музея-заповедника, - от 100 до 200 миллиметров, а их суммарная протяженность - около 1,5 километров. Работы по укладке труб были проведены по бестраншейной технологии горизонтально направленного бурения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при обновлении сетей используются материалы отечественного производства. Они обладают рядом преимуществ: высокой прочностью, устойчивостью к внешним нагрузкам и внутреннему давлению. У них гладкая внутренняя поверхность, снижающая риск накопления отложений и увеличивающая срок службы системы.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
