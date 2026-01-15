МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сети водоотведения обновили на территории музея-заповедника "Коломенское" в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Обновили сети водоотведения на территории музея-заповедника "Коломенское". Кроме того, проложили новые сети для подключения инфраструктурных объектов музея-заповедника к централизованной системе канализации", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

Согласно сообщению, общая протяженность построенных и реконструированных сетей составляет 2,48 километра.

"Решения о необходимости реконструкции участков сети принимаются заблаговременно на основе данных теледиагностики - в АО "Мосводоканал" создано специальное подразделение, которое изучает состояние трубопроводов", - добавляется в сообщении.

В комплексе уточнили, что реконструкция магистральных линий канализации выполнена на участках совокупной длиной примерно один километр. Это сети большого диаметра: от 2,6 до трех метров, проложенные в прошлом веке для перекачки городского стока на Курьяновские очистные сооружения.

"При обновлении использовали стеклокомпозитные трубы. Их преимущества - долгий срок службы, высокая прочность, стойкость к коррозии и химическим веществам. Применялась бестраншейная технология "труба в трубе", которая заключается в протягивании новой трубы меньшего диаметра внутрь существующей", - поясняется в сообщении.

В комплексе подчеркнули, что этот метод позволяет восстановить изношенные или поврежденные коммуникации без их полного демонтажа.

"Диаметр новых трубопроводов, предназначенных для возводимых объектов музея-заповедника, - от 100 до 200 миллиметров, а их суммарная протяженность - около 1,5 километров. Работы по укладке труб были проведены по бестраншейной технологии горизонтально направленного бурения", - говорится в сообщении.