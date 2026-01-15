Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:07 15.01.2026
В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год
В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год

Заммэра Бирюков: в Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений в 2025 году

Вид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в прошлом году 55 мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили рекордное количество объектов - 55, в том числе такие знаковые как Кутузовская развязка, Ростокинский акведук и эстакада на Дмитровском шоссе за МКАД", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что на 46 мостовых сооружениях провели текущий ремонт, который включал замену деформационных швов, гидроизоляции, барьерных ограждений, шумо- и грязезащитных экранов, покраску фасадных элементов, модернизацию подъемного оборудования. Например, на Кутузовской развязке заменили шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения, на эстакаде на Дмитровском шоссе за МКАД восстановили гидроизоляцию, на Крымском автодорожном мосту был выполнен самый большой объем работ по замене деформационных швов - более одной тысячи погонных метров.
"Провели капитальный ремонт трех пешеходных мостов через озеро Бездонное в парке "Серебряный бор", там отремонтировали несущие железобетонные конструкции, мостовое полотно и перильное ограждение, провели благоустройство прилегающей территории. Капитально отремонтировали Ростокинский акведук, который является объектом культурного наследия федерального значения. Дополнительно отреставрировали архитектурные элементы и восстановили исторический облик сооружения, сохранив при этом его функциональность как пешеходного моста", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что капитальный ремонт завершился еще на пяти мостовых сооружениях - путепроводах Владычино-Крутицы и Коксогазовый МКАД, путепроводе Косино МКАД, автодорожном мосту "Сколковский 3 километра" и эстакаде Варшавская МКАД.
Бирюков также подчеркнул, что с 2011 года все инженерные сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
Сотрудник ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Более 725 тонн мусора собрали с водных объектов Москвы за прошлый год
Вчера, 18:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
