В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в прошлом году 55 мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В прошлом году обновили рекордное количество объектов - 55, в том числе такие знаковые как Кутузовская развязка, Ростокинский акведук и эстакада на Дмитровском шоссе за МКАД", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что на 46 мостовых сооружениях провели текущий ремонт, который включал замену деформационных швов, гидроизоляции, барьерных ограждений, шумо- и грязезащитных экранов, покраску фасадных элементов, модернизацию подъемного оборудования. Например, на Кутузовской развязке заменили шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения, на эстакаде на Дмитровском шоссе за МКАД восстановили гидроизоляцию, на Крымском автодорожном мосту был выполнен самый большой объем работ по замене деформационных швов - более одной тысячи погонных метров.

"Провели капитальный ремонт трех пешеходных мостов через озеро Бездонное в парке "Серебряный бор", там отремонтировали несущие железобетонные конструкции, мостовое полотно и перильное ограждение, провели благоустройство прилегающей территории. Капитально отремонтировали Ростокинский акведук, который является объектом культурного наследия федерального значения. Дополнительно отреставрировали архитектурные элементы и восстановили исторический облик сооружения, сохранив при этом его функциональность как пешеходного моста", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что капитальный ремонт завершился еще на пяти мостовых сооружениях - путепроводах Владычино-Крутицы и Коксогазовый МКАД, путепроводе Косино МКАД, автодорожном мосту "Сколковский 3 километра" и эстакаде Варшавская МКАД.