В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
01:22 15.01.2026 (обновлено: 07:24 15.01.2026)
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
Температура упадёт до -23 градусов в воскресенье ночью в Москве, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре. РИА Новости, 15.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов

РИА Новости: синоптики пообещали москвичам до 23 градусов мороза в воскресенье

Прохожие на Красной площади в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Температура упадёт до -23 градусов в воскресенье ночью в Москве, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре.
По данным синоптиков, в субботу температура ночью в Москве составит -17, -15 градусов, а днем -13, -11 градусов.
"Восемнадцатого января облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью -23,-18 градусов, днем -13,-8 градусов", - сказали в Гидрометцентре.
Участник клуба зимнего плавания Строгино во время крещенских купаний в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
