В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов - РИА Новости, 15.01.2026
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
Температура упадёт до -23 градусов в воскресенье ночью в Москве, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре.
общество
москва
гидрометцентр
погода
москва
В Москве в выходные ожидаются морозы до -23 градусов
РИА Новости: синоптики пообещали москвичам до 23 градусов мороза в воскресенье