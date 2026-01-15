https://ria.ru/20260115/moshennichestvo-2067948773.html
Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии
15.01.2026
Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии
Мошенники в мессенджерах предлагают фотосессию на бартерной основе, принимают оплату за студию, а через несколько дней отменяет съемку и присылают ссылку якобы... РИА Новости, 15.01.2026
общество
мошенники
мошенничество
Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии
РИА Новости: мошенники в мессенджерах предлагают фотосессию на бартерной основе
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мошенники в мессенджерах предлагают фотосессию на бартерной основе, принимают оплату за студию, а через несколько дней отменяет съемку и присылают ссылку якобы для возврата денег, по переходу на которую взламываются банковские приложения, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что мошенники связываются с жертвой в интернете и предлагают фотосессию на бартерной основе: когда фотограф бесплатно делает фотографии, а модель оплачивает время аренды фотостудии. После согласования даты злоумышленники отправляют ссылку для бронирования студии и аккаунт "менеджера".
Спустя же несколько дней "фотограф" сообщает о необходимости отменить съемку, а "менеджер" в свою очередь направляет жертве ссылку якобы на возврат денег. После того, как человек переходит по указанной ссылке, происходит взлом банковского приложения, и злоумышленники похищают деньги жертвы.