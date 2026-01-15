Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мошенники в мессенджерах предлагают фотосессию на бартерной основе, принимают оплату за студию, а через несколько дней отменяет съемку и присылают ссылку якобы для возврата денег, по переходу на которую взламываются банковские приложения, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из них следует, что мошенники связываются с жертвой в интернете и предлагают фотосессию на бартерной основе: когда фотограф бесплатно делает фотографии, а модель оплачивает время аренды фотостудии. После согласования даты злоумышленники отправляют ссылку для бронирования студии и аккаунт "менеджера".