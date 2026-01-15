Рейтинг@Mail.ru
В оппозиции обвинили Санду в измене родине - РИА Новости, 15.01.2026
16:00 15.01.2026
В оппозиции обвинили Санду в измене родине
В оппозиции обвинили Санду в измене родине

Депутат Цырдя назвал слова Санду о присоединении к Румынии изменой родине

КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что она бы поддержала объединение с Румынией, можно приравнять к измене родине, но к республике уголовные дела открывают только против оппозиционеров, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Санду заявила, что была бы не прочь ликвидировать Молдавию как государство. У нас есть статья в конституции, где говорится, что президент является гарантом суверенности, независимости и территориальной целостности страны. Разве это не измена родине? Органы должны были открыть уголовные дела, арестовать, упаковать и так далее, но у нас же не демократия, уголовные дела открывают против оппозиции", - заявил Цырдя.
По его словам, еще более странно, что сама Санду в 2024 году продвигала идею евроинтеграции, можно было на референдуме тогда спросить сразу и мнение граждан по поводу объединения с Румынией,
"Санду понимает, что на очередные выборы ей и ее партии идти не с чем, поэтому можно попытаться продвигать идею объединения с Румынией и вступлением в НАТО, это пробный шар, чтобы понять, какую тему может поддержать общество", - добавил депутат.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
