15:08 15.01.2026
Энергетическая независимость Молдавии похожа на мираж, считает политолог
в мире, молдавия, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Власти Молдавии утверждают, что за последние годы страна добилась энергетической независимости, при этом цены на энергоресурсы продолжают расти, а граждане все меньше верят властям, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Энергетическая независимость, о которой говорят власти Молдавии, похожа на политический мираж. Вместо обсуждения реальной экономики, нас продолжают кормить разговорами о символах, лозунгах и геополитике. Люди платят больше, экономика продолжает страдать от высоких тарифов, а реальная дискуссия о ценах на газ подменяется политической пропагандой", - заявил Лисневский.
Он отмечает, что энергетическая независимость строится на трех факторах - диверсификации рынка, энергоэффективность и инвестициях в развитие экономики. По его словам, важность первого фактора власти пытаются осознавать, хотя и рассматривают его только с политической точки зрения. Энергоэффективность в Молдавии существует лишь на словах, поскольку с 2021 года в этой сфере было сделано очень мало.
"С инвестициями тоже все плохо. Инвестор сразу оценивает уровень нестабильности в стране, если он видит, что цена на газ поднимается каждый месяц пять лет подряд, то ему неинтересно вкладывать средства. У нас же вечный кризис энергетики, все вечно в панике, каждый год правительство удивляется, что за осенью приходит зима и нужны запасы газа", - отметил эксперт.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
