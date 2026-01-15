Рейтинг@Mail.ru
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 15.01.2026 (обновлено: 11:39 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/moek-2068010384.html
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2026
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:37:00+03:00
2026-01-15T11:39:00+03:00
украина
москва
моэк
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774681754_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_f52bc0a64d61f6271180057375c4db98.jpg
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008554097.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774681754_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_023c9a1e45e41f2dfc1d88e1769f1ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, моэк, газпром
Украина, Москва, МОЭК, Газпром
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей

В Москве суд взыскал с украинского посольства более 3,6 млн рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Посольство Украины в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой. По одному из них – за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, по другому – за период с марта по июнь 2025 года.
МОЭК с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины. Не рассмотрен пока один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей, еще один суд вернул истцу. Ранее были полностью удовлетворены исковые требования на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Ответчик своего представителя в суд не направляет.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
Работа центрального диспетчерского управления ПАО МОЭК - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Суд рассматривает три иска МОЭК к посольству Украины в России
1 апреля 2025, 07:59
 
УкраинаМоскваМОЭКГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала