МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2026
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой. По одному из них – за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, по другому – за период с марта по июнь 2025 года.
МОЭК
с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины
. Не рассмотрен пока один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей, еще один суд вернул истцу. Ранее были полностью удовлетворены исковые требования на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Ответчик своего представителя в суд не направляет.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг
") – единая теплоснабжающая организация Москвы
, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.