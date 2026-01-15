Рейтинг@Mail.ru
Десять вещей из 1960-х, которые сейчас правят модой
18:16 15.01.2026
Десять вещей из 1960-х, которые сейчас правят модой
Десять вещей из 1960-х, которые сейчас правят модой
Шестидесятые вернулись — но не как винтажная ностальгия, а как актуальная база современного гардероба. От анималистичных принтов до туфель с ремешком: разбираемся, что именно досталось нам в наследство от эпохи Твигги и Жаклин Кеннеди.
Десять вещей из 1960-х, которые сейчас правят модой

Модель Твигги
Модель Твигги
© AP Photo / File
Модель Твигги
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестидесятые вернулись — но не как винтажная ностальгия, а как актуальная база современного гардероба. От анималистичных принтов до туфель с ремешком: разбираемся, что именно досталось нам в наследство от эпохи Твигги и Жаклин Кеннеди.

1. Леопард как новый беж

В 2026-м леопардовый принт окончательно утратил статус "вызывающего". Модные критики больше не спорят — леопард стал нейтральным цветом наравне с черным и кремовым.
  • Что изменилось: Помимо классического рыже-коричневого варианта в моде "художественный" леопард — размытые пятна, напоминающие мазки краски. Актуальны неожиданные цветовые решения: темно-синий с кремовым, шоколадный с приглушенным красным.
  • Как носить: Сочетайте леопардовое пальто с черными брюками-клеш и ботильонами на устойчивом каблуке. Или выберите мини-юбку с принтом под нейтральный кашемировый свитер оверсайз.
Леопардовое пальто
Леопардовое пальто
© Getty Images / Guzel Kolobova
Леопардовое пальто

2. Бохо в городе

Стиль, вдохновленный Талитой Гетти и этническими мотивами эпохи обрел второе дыхание. После доминирования синтетики индустрия вернулась к натуральным тканям: льну, хлопку, замше и шелку.
  • В приоритете: Вещи с эффектом ручной работы — вышивка, макраме, кружево кроше. Оттенки — терракотовый, оливковый, песочный, кремовый, глубокий винный. Главный материал 2026: замша. Сумки-мешки с бахромой, казаки, куртки в духе 60-х — обязательный элемент гардероба.
  • Как носить: Летящее платье макси с вышивкой дополните объемным вязаным кардиганом и замшевыми казаками. Аксессуары — массивный "состаренный" металл, необработанные камни, длинные кулоны.
Кружево кроше
Кружево кроше
© Getty Images / PeopleImages
Кружево кроше

3. Mary Jane: девичья обувь для взрослых

Туфли с характерным ремешком на подъеме стали символом эпохи мини-юбок. Твигги обожала их — удобные, кукольные, идеально подходящие под новый силуэт платьев.
  • Что актуально: Mary Jane уже несколько сезонов в топе трендов. Особенно востребован материал из 60-х — глянцевая лакированная кожа.
  • Как носить: Классическая схема — Mary Jane + гольфы по колено + мини-юбка. Современная интерпретация — туфли с джинсами-клеш и водолазкой. Или с платьем-комбинацией поверх футболки.
Туфли с ремешком на подъеме
Туфли с ремешком на подъеме
© Getty Images / Mumin
Туфли с ремешком на подъеме

4. Костюм с юбкой

В 1954 году 71-летняя Коко Шанель вернулась после 15-летнего перерыва и противопоставила сковывающему "New Look" от Диора практичные костюмы. Жаклин Кеннеди превратила их в символ элегантности, балансируя между трендами и строгим дресс-кодом первой леди.
Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"
Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный комплект для прогулок из коллекции, подготовленной московскими модельерами специально для Всемирной выставки в Монреале "Экспо-67"
  • Актуальность: Под руководством нового креативного директора Матье Блази дом Chanel представил переосмысленные версии культового костюма.
  • Как носить: Теперь жакеты носят расстегнутыми, с измененными пропорциями, сочетая их не только с классическими юбками, но и с более расслабленным низом. Обувь — грубые ботинки или кроссовки для баланса.

5. Гольфы и цветные колготки

В 2026 году гольфы и цветные колготки — это главный инструмент стайлинга.
Женские ноги в колготках
Женские ноги в колготках
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Женские ноги в колготках
  • Что актуально: Носить обычные телесные или просто черные колготки считается скучным. На пике популярности глубокие, "дорогие" оттенки: винный (бургунди), оливковый, шоколадный, баклажановый и темно-синий.
  • Как носить: Самый стильный прием — подбирать колготки точно в тон юбке и обуви. Это визуально удлиняет ноги и делает образ цельным.

6. Кат-ауты

Вместо случайных дырок на талии, дизайнеры используют кат-ауты, чтобы подчеркнуть линии тела. Вырезы повторяют контуры ключиц, лопаток или линию бедер. Это выглядит не вызывающе, а скорее как сложный инженерный крой.
  • Актуальность: В моде асимметрия: например, один открытый плечевой сустав или вырез только на одном боку.
  • Как носить: Платье с кат-аутом на талии + минимум аксессуаров. Весь акцент — на архитектуру кроя. Обувь: лоферы на массивной подошве + гольфы — это самое трендовое сочетание сезона.

7. Мини-шорты: от микро до комфортного

В 60-е носили не только мини-юбки, но и шорты — иногда настолько короткие, что их можно назвать микро.
  • Что в коллекциях: Практически идентичные модели. Стилизации разнятся, но некоторые образы выглядят так, будто их позаимствовали прямо из того десятилетия.
  • Как носить: Мини-шорты + блейзер оверсайз + ботильоны — баланс дерзости и элегантности. Или шорты + водолазка + гольфы + лоферы — образ в стиле Твигги.
Девушка в мини-шортах
Девушка в мини-шортах
© Getty Images / Westend61
Девушка в мини-шортах

8. Пластиковые ободки и эластичные полоски

Пышные прически и знаменитое каре от Видал Сассуна требовали аксессуаров — широких пластиковых ободков, ободков с бантиками, тканевых полосок.
  • Актуальность: Эластичные полоски и банданы уже несколько сезонов в трендах наравне с широкими пластиковыми ободками.
  • Как носить: Широкий ободок + распущенные волосы + платье-комбинация. Или тканевая полоска на манер банданы + пучок + джинсы и футболка.
Бандана
Бандана
© Getty Images / Halfpoint
Бандана

9. Крупные пластиковые очки

Оверсайзные очки в массивной пластиковой оправе — круглой, овальной, квадратной — самый узнаваемый аксессуар эпохи.
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Для неравнодушных ZARINA и Рената Литвинова"
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Для неравнодушных ZARINA и Рената Литвинова"
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Для неравнодушных ZARINA и Рената Литвинова"
  • Как носить: Крупные очки + нейтральный образ (джинсы + белая рубашка) = мгновенный стиль. Или очки + платье миди + сумка-багет.

10. Белые сапоги до колена: космическая эра на ногах

Белые сапоги — это ключевой элемент образа "девушки из будущего" в духе Андре Куррежа. Дизайнеры активно копируют этот ретро-футуристичный силуэт.
Коллекция одежды из русских мехов осень-зима 1968-1969
Коллекция одежды из русских мехов осень-зима 1968-1969
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Коллекция одежды из русских мехов осень-зима 1968-1969
  • Какие именно модели актуальны: Gogo Boots (Гоу-гоу) — на устойчивом квадратном каблуке с закругленным или слегка квадратным мысом. Сапоги-трубы — с широким голенищем, которое не облегает ногу. Материалы: матовая кожа и винил, никаких страз или лишних пряжек.
  • С чем носить: Самое стильное сочетание сезона — с цветными колготками. Белая обувь освежает классический твид в стиле Шанель и делает его менее консервативным.
 
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
