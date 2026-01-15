Десять вещей из 1960-х, которые сейчас правят модой

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестидесятые вернулись — но не как винтажная ностальгия, а как актуальная база современного гардероба. От анималистичных принтов до туфель с ремешком: разбираемся, что именно досталось нам в наследство от эпохи Твигги и Жаклин Кеннеди.

1. Леопард как новый беж

В 2026-м леопардовый принт окончательно утратил статус "вызывающего". Модные критики больше не спорят — леопард стал нейтральным цветом наравне с черным и кремовым.

Что изменилось: Помимо классического рыже-коричневого варианта в моде "художественный" леопард — размытые пятна, напоминающие мазки краски. Актуальны неожиданные цветовые решения: темно-синий с кремовым, шоколадный с приглушенным красным.

Как носить: Сочетайте леопардовое пальто с черными брюками-клеш и ботильонами на устойчивом каблуке. Или выберите мини-юбку с принтом под нейтральный кашемировый свитер оверсайз.

© Getty Images / Guzel Kolobova Леопардовое пальто © Getty Images / Guzel Kolobova Леопардовое пальто

2. Бохо в городе

Стиль, вдохновленный Талитой Гетти и этническими мотивами эпохи обрел второе дыхание. После доминирования синтетики индустрия вернулась к натуральным тканям: льну, хлопку, замше и шелку.

В приоритете: Вещи с эффектом ручной работы — вышивка, макраме, кружево кроше. Оттенки — терракотовый, оливковый, песочный, кремовый, глубокий винный. Главный материал 2026: замша. Сумки-мешки с бахромой, казаки, куртки в духе 60-х — обязательный элемент гардероба.

Как носить: Летящее платье макси с вышивкой дополните объемным вязаным кардиганом и замшевыми казаками. Аксессуары — массивный "состаренный" металл, необработанные камни, длинные кулоны.

© Getty Images / PeopleImages Кружево кроше © Getty Images / PeopleImages Кружево кроше

3. Mary Jane: девичья обувь для взрослых

Туфли с характерным ремешком на подъеме стали символом эпохи мини-юбок. Твигги обожала их — удобные, кукольные, идеально подходящие под новый силуэт платьев.

Что актуально: Mary Jane уже несколько сезонов в топе трендов. Особенно востребован материал из 60-х — глянцевая лакированная кожа.

Как носить: Классическая схема — Mary Jane + гольфы по колено + мини-юбка. Современная интерпретация — туфли с джинсами-клеш и водолазкой. Или с платьем-комбинацией поверх футболки.

© Getty Images / Mumin Туфли с ремешком на подъеме © Getty Images / Mumin Туфли с ремешком на подъеме

4. Костюм с юбкой

В 1954 году 71-летняя Коко Шанель вернулась после 15-летнего перерыва и противопоставила сковывающему "New Look" от Диора практичные костюмы. Жаклин Кеннеди превратила их в символ элегантности, балансируя между трендами и строгим дресс-кодом первой леди.

Актуальность: Под руководством нового креативного директора Матье Блази дом Chanel представил переосмысленные версии культового костюма.

Как носить: Теперь жакеты носят расстегнутыми, с измененными пропорциями, сочетая их не только с классическими юбками, но и с более расслабленным низом. Обувь — грубые ботинки или кроссовки для баланса.

5. Гольфы и цветные колготки

В 2026 году гольфы и цветные колготки — это главный инструмент стайлинга.

© Depositphotos.com / AllaSerebrina Женские ноги в колготках © Depositphotos.com / AllaSerebrina Женские ноги в колготках

Что актуально: Носить обычные телесные или просто черные колготки считается скучным. На пике популярности глубокие, "дорогие" оттенки: винный (бургунди), оливковый, шоколадный, баклажановый и темно-синий.

Как носить: Самый стильный прием — подбирать колготки точно в тон юбке и обуви. Это визуально удлиняет ноги и делает образ цельным.

6. Кат-ауты

Вместо случайных дырок на талии, дизайнеры используют кат-ауты, чтобы подчеркнуть линии тела. Вырезы повторяют контуры ключиц, лопаток или линию бедер. Это выглядит не вызывающе, а скорее как сложный инженерный крой.

Актуальность: В моде асимметрия: например, один открытый плечевой сустав или вырез только на одном боку.

Как носить: Платье с кат-аутом на талии + минимум аксессуаров. Весь акцент — на архитектуру кроя. Обувь: лоферы на массивной подошве + гольфы — это самое трендовое сочетание сезона.

7. Мини-шорты: от микро до комфортного

В 60-е носили не только мини-юбки, но и шорты — иногда настолько короткие, что их можно назвать микро.

Что в коллекциях: Практически идентичные модели. Стилизации разнятся, но некоторые образы выглядят так, будто их позаимствовали прямо из того десятилетия.

Как носить: Мини-шорты + блейзер оверсайз + ботильоны — баланс дерзости и элегантности. Или шорты + водолазка + гольфы + лоферы — образ в стиле Твигги.

© Getty Images / Westend61 Девушка в мини-шортах © Getty Images / Westend61 Девушка в мини-шортах

8. Пластиковые ободки и эластичные полоски

Пышные прически и знаменитое каре от Видал Сассуна требовали аксессуаров — широких пластиковых ободков, ободков с бантиками, тканевых полосок.

Актуальность: Эластичные полоски и банданы уже несколько сезонов в трендах наравне с широкими пластиковыми ободками.

Как носить: Широкий ободок + распущенные волосы + платье-комбинация. Или тканевая полоска на манер банданы + пучок + джинсы и футболка.

© Getty Images / Halfpoint Бандана © Getty Images / Halfpoint Бандана

9. Крупные пластиковые очки

Оверсайзные очки в массивной пластиковой оправе — круглой, овальной, квадратной — самый узнаваемый аксессуар эпохи.

Как носить: Крупные очки + нейтральный образ (джинсы + белая рубашка) = мгновенный стиль. Или очки + платье миди + сумка-багет.

10. Белые сапоги до колена: космическая эра на ногах

Белые сапоги — это ключевой элемент образа "девушки из будущего" в духе Андре Куррежа. Дизайнеры активно копируют этот ретро-футуристичный силуэт.