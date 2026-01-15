Регионы смогут направлять свои средства на федтрассы, заявил Мишустин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Регионы РФ смогут направлять собственные средства на возведение и содержание дорожных объектов федерального значения, чтобы с опережением создавать востребованную инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на заседании правительства.
Он напомнил, что за последние пять лет появилось новых и отремонтировано 140 тысяч километров федеральных, региональных и местных трасс. И такая работа будет продолжена, в том числе и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Подготовлен законопроект, которым совершенствуется привлечение нужного для этого финансирования. Теперь субъекты РФ смогут направлять собственные средства на возведение и содержание дорожных объектов федерального значения – наряду с поддержкой из федерального бюджета и ресурсами частных инвесторов. Это позволит ускорить реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру", - сказал Мишустин.
Он добавил, что новый механизм уже предполагается использовать в нескольких проектах: это южный обход Тюмени, развязка трассы М-12 "Восток" с "Малым кольцом" в Подмосковье и другие.