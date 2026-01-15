Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026

Регионы смогут направлять свои средства на федтрассы, заявил Мишустин
15:23 15.01.2026
Регионы смогут направлять свои средства на федтрассы, заявил Мишустин
Регионы смогут направлять свои средства на федтрассы, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Регионы РФ смогут направлять собственные средства на возведение и содержание дорожных объектов федерального значения, чтобы с опережением создавать востребованную инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на заседании правительства.
Он напомнил, что за последние пять лет появилось новых и отремонтировано 140 тысяч километров федеральных, региональных и местных трасс. И такая работа будет продолжена, в том числе и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Подготовлен законопроект, которым совершенствуется привлечение нужного для этого финансирования. Теперь субъекты РФ смогут направлять собственные средства на возведение и содержание дорожных объектов федерального значения – наряду с поддержкой из федерального бюджета и ресурсами частных инвесторов. Это позволит ускорить реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру", - сказал Мишустин.
Он добавил, что новый механизм уже предполагается использовать в нескольких проектах: это южный обход Тюмени, развязка трассы М-12 "Восток" с "Малым кольцом" в Подмосковье и другие.
Экономика, Тюмень, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Мишустин
 
 
