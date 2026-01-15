Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, как нужно бороться с кибермошенниками
15:16 15.01.2026
Мишустин рассказал, как нужно бороться с кибермошенниками
Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников... РИА Новости, 15.01.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 15 января 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 15 января 2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством – это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", - сообщил он.
Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко держать на личном контроле реализацию мер против телефонного и онлайн-мошенничества. Он также сообщил, что второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества
