Мишустин рассказал, как нужно бороться с кибермошенниками

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.