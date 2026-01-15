https://ria.ru/20260115/mir-2068119164.html
Путин заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине
Путин заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Путин заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине
Россия рассчитывает, что Киеву и поддерживающим его столицам придет осознание необходимости достижения долгосрочного мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:05:00+03:00
2026-01-15T17:05:00+03:00
2026-01-15T17:26:00+03:00
россия
киев
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_12febc938b421ca37424e1d7157a46c3.jpg
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_7dba713ecf7516dc17d8d2a69ae9e461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире, владимир путин
Россия, Киев, В мире, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине
Путин: Россия рассчитывает, что Киев поймет необходимость долгосрочного мира