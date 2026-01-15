В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Сыктывкаре после инцидента в учебном центре МВД госпитализировали 18 пострадавших, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Состояние четверых крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести", — рассказал он.
На месте происшествия, где произошел взрыв гранаты в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
На месте происшествия, где произошел взрыв гранаты в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — добавил Кузнецов.
Сегодня в центре профессиональной подготовки МВД взорвалась светошумовая граната, загорелась крыша. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар вскоре потушили.
Как пишет Life, в здании шли строительные работы. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело о халатности.
