В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек
21:54 15.01.2026 (обновлено: 08:36 16.01.2026)
В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек
В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек - РИА Новости, 16.01.2026
В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек
В Сыктывкаре после инцидента в учебном центре МВД госпитализировали 18 пострадавших, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 16.01.2026
Новости
В Сыктывкаре после инцидента в центре МВД госпитализировали 18 человек

Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре увеличилось до 18

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Сыктывкаре после инцидента в учебном центре МВД госпитализировали 18 пострадавших, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Состояние четверых крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести", — рассказал он.

Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Все пострадавшие получают необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — добавил Кузнецов.

Сегодня в центре профессиональной подготовки МВД взорвалась светошумовая граната, загорелась крыша. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар вскоре потушили.
Как пишет Life, в здании шли строительные работы. По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело о халатности.
При пожаре в жилом доме в Москве погиб человек
