МИД отреагировал на выход Финляндии из Конвенции по противопехотным минам

"Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг, комментируя выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин.