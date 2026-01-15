МИД отреагировал на выход Финляндии из Конвенции по противопехотным минам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответные действия, в том числе военно-технического характера, на выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января.
"Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг, комментируя выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин.
"Мы рассматриваем данное решение финских властей, принятое под совершенно несостоятельным предлогом, как очередное проявление их деструктивной линии на милитаризацию страны и активное наращивание её военного потенциала с целью противодействия откровенно надуманной российской угрозе", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что этот шаг в полной мере демонстрирует общий курс коллективного Запада на ревизию и подрыв международной правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
Вопрос о выходе из конвенции Финляндия подняла в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Президент Финляндии Александр Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от выхода Финляндии из конвенции по минам. По словам главы диппредставительства, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
