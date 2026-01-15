Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
05:26 15.01.2026
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте - РИА Новости, 15.01.2026
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям РИА Новости, 15.01.2026
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте

Минтранс сообщил об использовании ИИ в транспортной отрасли

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
«
"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.
Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
