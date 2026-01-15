В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте

«

"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.