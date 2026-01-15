https://ria.ru/20260115/mintrans-2067960188.html
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте - РИА Новости, 15.01.2026
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:26:00+03:00
2026-01-15T05:26:00+03:00
2026-01-15T05:26:00+03:00
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_c57e72e7a9ed84c90ff85b238f5433ba.jpg
https://ria.ru/20250624/ii-2024991767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/31/1520543159_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_1aada065de6eab5b7697a0e13506e54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
В Минтрансе рассказали о применении ИИ в транспорте
Минтранс сообщил об использовании ИИ в транспортной отрасли
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются в транспортной отрасли для автоматического распознавания перехода пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте или движения автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
«
"С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта, переход по железнодорожным путям в неположенном месте, авария или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали", - пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что ИИ также используется для распознавания лиц и применяется в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.
Технология распознавания лиц используется не только для доступа в периметр безопасности, но и для оплаты прохода. За период с 2024 по 2025 год при участии Минцифры РФ
на применение этой технологии перешли в 6 метрополитенах по всей стране.