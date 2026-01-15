Семья убитой в Миннеаполисе женщины наняла юристов, представлявших Флойда

По его информации, семья убитой женщины наняла чикагскую юридическую фирму Romanucci & Blandin. Ранее по итогам разбирательства с ее участием по делу Флойда родственникам афроамериканца постановили выплатить 27 миллионов долларов.

В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. Сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.