04:38 15.01.2026
Семья убитой в Миннеаполисе женщины наняла юристов, представлявших Флойда
Семья убитой в Миннеаполисе женщины наняла юристов, представлявших Флойда
в мире
миннеаполис
сша
джордж флойд
тим уолц
в мире, миннеаполис, сша, джордж флойд, тим уолц
Семья убитой в Миннеаполисе женщины наняла юристов, представлявших Флойда

Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семья американки Рене Гуд, которая была убита сотрудником службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе, наняла юридическую фирму, представлявшую интересы родственников афроамериканца Джорджа Флойда, из-за гибели которого в 2020 году в США вспыхнули протесты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление фирмы.
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
"Семью Рене Гуд … отныне представляет фирма, которая также представляла семью Джорджа Флойда", - отмечает телеканал.
По его информации, семья убитой женщины наняла чикагскую юридическую фирму Romanucci & Blandin. Ранее по итогам разбирательства с ее участием по делу Флойда родственникам афроамериканца постановили выплатить 27 миллионов долларов.
Помощница главы министерства внутренней безопасности Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. Сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
