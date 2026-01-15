Рейтинг@Mail.ru
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова
18:15 15.01.2026 (обновлено: 18:21 15.01.2026)
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова - РИА Новости, 15.01.2026
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова
Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международно-правовые обязательства Штатов, незаконными также будут и любые решения американского... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:15:00+03:00
2026-01-15T18:21:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
мария захарова
удары сша по венесуэле
Новости
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, мария захарова, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Мария Захарова, Удары США по Венесуэле
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова

Захарова: похищение Мадуро и возможные решения суда США против него незаконны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международно-правовые обязательства Штатов, незаконными также будут и любые решения американского суда в отношении главы другого государства, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Согласно общепризнанной норме международного права, основанной на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы. Поэтому, даже отвлекаясь от вопроса о незаконном применении вооруженной силы... сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства США. Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве и не постановит освободить, так сказать, я не могу даже сказать арестованного, похищенного... И возможное рассуждение о том, что Николас Мадуро, дескать, прекратил исполнение полномочий президента и потому утратил якобы иммунитет, не могут быть приняты во внимание, ведь отстранение от должности произошло в результате незаконной силовой операции самих Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье
17:39
 
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Мария Захарова, Удары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Лента новостей
