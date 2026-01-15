Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает международно-правовые обязательства Штатов, незаконными также будут и любые решения американского суда в отношении главы другого государства, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Согласно общепризнанной норме международного права, основанной на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы. Поэтому, даже отвлекаясь от вопроса о незаконном применении вооруженной силы... сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства США. Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве и не постановит освободить, так сказать, я не могу даже сказать арестованного, похищенного... И возможное рассуждение о том, что Николас Мадуро, дескать, прекратил исполнение полномочий президента и потому утратил якобы иммунитет, не могут быть приняты во внимание, ведь отстранение от должности произошло в результате незаконной силовой операции самих Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.