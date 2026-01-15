Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, заявил МИД
17:40 15.01.2026 (обновлено: 17:54 15.01.2026)
Россия и Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, заявил МИД
китай, россия, в мире, гренландия, дональд трамп, мария захарова
Китай, Россия, В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Мария Захарова
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. В среду он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МИД ответил на обвинения в адрес России и КНР в активности в Гренландии
16:21
16:21
 
КитайРоссияВ миреГренландияДональд ТрампМария Захарова
 
 
