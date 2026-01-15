https://ria.ru/20260115/mid-2068135747.html
Россия и Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, заявил МИД
Ни Россия, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон, сообщила официальный представитель российского РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:54:00+03:00
