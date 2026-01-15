Рейтинг@Mail.ru
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 15.01.2026 (обновлено: 17:22 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mid-2068124702.html
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций - РИА Новости, 15.01.2026
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций
Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:20:00+03:00
2026-01-15T17:22:00+03:00
россия
иран
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
https://ria.ru/20251230/peskov-2065627111.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, мария захарова
Россия, Иран, Мария Захарова
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций

МИД: Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным, оно не подвержено внешнему санкционному давлению. Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики", - сказала она в ходе брифинга.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Песков рассказал об отношениях России и Ирана
30 декабря 2025, 12:35
 
РоссияИранМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала