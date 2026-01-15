https://ria.ru/20260115/mid-2068124702.html
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций - РИА Новости, 15.01.2026
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций
Сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, стороны привержены долгосрочному взаимодействию, в том числе в энергетике, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:20:00+03:00
2026-01-15T17:20:00+03:00
2026-01-15T17:22:00+03:00
россия
иран
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
https://ria.ru/20251230/peskov-2065627111.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, мария захарова
Россия, Иран, Мария Захарова
МИД: сотрудничество России и Ирана не подвержено влиянию санкций
МИД: Россия и Иран привержены долгосрочному взаимодействию