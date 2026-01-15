Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике утверждения европейцев об их якобы заинтересованности в мире на Украине, тогда как за все время конфликта они не проявили никакого стремления к налаживанию диалога с Москвой.