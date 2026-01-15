https://ria.ru/20260115/mid-2068119505.html
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике утверждения европейцев об их якобы заинтересованности в мире на Украине, тогда как за все... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:06:00+03:00
2026-01-15T17:06:00+03:00
2026-01-15T17:16:00+03:00
европа
украина
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260114/es-2067737422.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, россия, мария захарова
Европа, Украина, Россия, Мария Захарова
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД
МИД: Европа не желает начать с Россией прямой диалог