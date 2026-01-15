Рейтинг@Mail.ru
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 15.01.2026 (обновлено: 17:16 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mid-2068119505.html
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике утверждения европейцев об их якобы заинтересованности в мире на Украине, тогда как за все... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:06:00+03:00
2026-01-15T17:16:00+03:00
европа
украина
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260114/es-2067737422.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, россия, мария захарова
Европа, Украина, Россия, Мария Захарова
Европа не заинтересована в мире на Украине, заявили в МИД

МИД: Европа не желает начать с Россией прямой диалог

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике утверждения европейцев об их якобы заинтересованности в мире на Украине, тогда как за все время конфликта они не проявили никакого стремления к налаживанию диалога с Москвой.
"О какой "заинтересованности в мире" со стороны Европы может идти речь, когда за все время конфликта европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный, прямой, честный, хоть какой-нибудь диалог", - сказала она в ходе брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарова обвинила ЕС в лицемерии
Вчера, 09:39
 
ЕвропаУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала