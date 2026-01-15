https://ria.ru/20260115/mid-2068119258.html
МИД: Москва видит недоговороспособность ЕС в урегулировании на Украине
Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:05:00+03:00
2026-01-15T17:05:00+03:00
2026-01-15T17:25:00+03:00
Захарова: Москва видит недоговороспособность ЕС в урегулировании на Украине