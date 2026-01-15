Рейтинг@Mail.ru
17:05 15.01.2026 (обновлено: 17:25 15.01.2026)
МИД: Москва видит недоговороспособность ЕС в урегулировании на Украине
Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.01.2026
украина
россия
евросоюз
в мире
москва
мария захарова
украина
россия
москва
украина, россия, евросоюз, в мире, москва, мария захарова
Украина, Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С той стороны, со стороны в частности, Европейского союза мы видим абсолютную недоговороспособность", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Европейцы исключительно оперируют языком ультиматумов, требуют односторонних уступок, действуют через силу и используя манипуляцию, основанную на преступлениях, экстремизме, указала Захарова.
"О какой заинтересованности в мире со стороны Европы может идти речь, когда за все время конфликта европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный, прямой, честный, хоть какой-нибудь диалог?" - резюмировала она.
