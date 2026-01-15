https://ria.ru/20260115/mid-2068118906.html
МИД: Россия открыта к равноправному диалогу по урегулированию на Украине
МИД: Россия открыта к равноправному диалогу по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
МИД: Россия открыта к равноправному диалогу по урегулированию на Украине
Россия сохраняет открытость для равноправного диалога по урегулированию конфликта на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:04:00+03:00
2026-01-15T17:04:00+03:00
2026-01-15T17:11:00+03:00
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260115/mid-2068119258.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мария захарова
Россия, Украина, Мария Захарова
МИД: Россия открыта к равноправному диалогу по урегулированию на Украине
Захарова: Россия открыта к равноправному диалогу по украинскому урегулированию