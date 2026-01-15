https://ria.ru/20260115/mid-2068107000.html
МИД выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Трампа в адрес Кубы
Россия обеспокоена эскалацией агрессивной риторики в Латинской Америке и, в частности, против Кубы, считает язык шантажа неприемлемым, заявила официальный... РИА Новости, 15.01.2026
МИД: РФ беспокоит агрессивная риторика в адрес Кубы, язык шантажа неприемлем