МИД выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Трампа в адрес Кубы
16:39 15.01.2026 (обновлено: 16:53 15.01.2026)
МИД выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Трампа в адрес Кубы
в мире
россия
куба
москва
латинская америка
мария захарова
удары сша по венесуэле
в мире, россия, куба, москва, латинская америка, мария захарова, удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Куба, Москва, Латинская Америка, Мария Захарова, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Россия обеспокоена эскалацией агрессивной риторики в Латинской Америке и, в частности, против Кубы, считает язык шантажа неприемлемым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно отслеживаем ситуацию в Латинской Америке, в регионе Карибского бассейна. Безусловно, выражаем обеспокоенность ростом напряженности, эскалацией агрессивной риторики, в том числе отношении дружественной нам Республики Куба. Мы выступаем за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем. Убеждены, что язык шантажа, угроз просто неприемлем, тем более в отношении острова свободы, его народа и правительства, которые на себе испытывают десятилетиями весь ужас нелегитимных, незаконных антизаконных санкций, которые действительно уже вошли в истории под названием "блокада". Мы рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге должны возобладать", - сказала она на брифинге для СМИ.
В миреРоссияКубаМоскваЛатинская АмерикаМария ЗахароваУдары США по Венесуэле
 
 
