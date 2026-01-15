Рейтинг@Mail.ru
МИД: ситуация в Гренландии показала несостоятельность западного миропорядка
16:16 15.01.2026 (обновлено: 16:33 15.01.2026)
МИД: ситуация в Гренландии показала несостоятельность западного миропорядка
МИД: ситуация в Гренландии показала несостоятельность западного миропорядка

Кривоарбатский переулок в Москве
Кривоарбатский переулок в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Кривоарбатский переулок в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии, считает, что разногласия должны решаться путем переговоров, а напряженность вокруг острова говорит о несостоятельности западного "миропорядка, основанного на правилах", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Наша страна, которая является крупнейшей арктической державой, внимательно наблюдает за обстановкой вокруг Гренландии. Мы исходит из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения этой страны, этого самоуправляемого региона. Нельзя не отметить, что нынешняя напряженность вокруг северной датской автономии с особой остротой демонстрирует несостоятельность выстраиваемого Западом так называемого "миропорядка, основанного на правилах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Прибытие военных из стран Европы в Гренландию - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Гренландию прибыли первые военные из Европы, пишут СМИ
12:27
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, подчеркнув, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью после встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме
15:17
 
