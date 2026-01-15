МИД: ситуация в Гренландии показала несостоятельность западного миропорядка

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии, считает, что разногласия должны решаться путем переговоров, а напряженность вокруг острова говорит о несостоятельности западного "миропорядка, основанного на правилах", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Наша страна, которая является крупнейшей арктической державой, внимательно наблюдает за обстановкой вокруг Гренландии. Мы исходит из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения этой страны, этого самоуправляемого региона. Нельзя не отметить, что нынешняя напряженность вокруг северной датской автономии с особой остротой демонстрирует несостоятельность выстраиваемого Западом так называемого "миропорядка, основанного на правилах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.