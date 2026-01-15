МИД предупредил Британию о последствиях перехвата российских судов

Рейтинг@Mail.ru
16:09 15.01.2026 (обновлено: 17:12 15.01.2026)
в мире, россия, лондон, мария захарова, оон, великобритания, украина
В мире, Россия, Лондон, Мария Захарова, ООН, Великобритания, Украина
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия будет считать намерения Великобритании перехватывать суда нарушением конвенции ООН по морскому праву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Лондоне приступили к изучению вопроса об использовании национального закона о санкциях и закона об отмывании денег в качестве юридического основания для задействования британских вооруженных сил с целью задержания в открытом море судов, которые, в понимании Лондона, обходят установленные самими же западниками неправомерные односторонние ограничения. В первую очередь этот мыслительный процесс концентрируется на нанесении ущерба российским интересам", — сказала она на брифинге.
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 15 января 2026
Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД
12:08
12:08
Дипломат добавила, что Москва призывает Британию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу. Она также предупредила, что возможное использование Киевом британских ракет для ударов вглубь России приближает момент, когда Лондон объявят стороной конфликта.
Кроме того, законными целями для российской армии будут любые иностранные военные контингенты на Украине.
"Британская составляющая не станет исключением", — отметила Захарова.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Изображение сгенерировано ИИ
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
12 января, 08:00
12 января, 08:00
 
