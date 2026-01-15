Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен Бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Финляндии.

"Открытие восточной границы (границы с Россией - ред.) быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов… Открытие связей также сделает возможной торговлю и экономическое сотрудничество с Россией. Финляндия извлекает из этого больше выгоды, чем любая другая страна", - написал он в статье для издания Uusi Suomi.

По словам экс-главы МИД, открытие границы также обеспечит Финляндии быстрый экономический рост и создание рабочих мест.

Он напомнил, что закрытие границы создало серьезные трудности для гостиничного и ресторанного бизнеса, для финской авиакомпании Finnair , которая перестала использовать российское воздушное пространство для дальнемагистральных рейсов и понесла из-за этого убытки.

"Открытие восточной границы и возобновление прямых рейсов не нарушит международные санкции против России. Сейчас пересечь российскую границу можно через Норвегию Эстонию . Также существует авиасообщение между Россией и рядом западных стран", - пишет Вяюрюнен.

Комментируя заявления финских политиков о якобы угрозе со стороны России и требовании оставить границу закрытой, экс-глава МИД задается вопросом об "угрозе" со стороны российских туристов.

"Какую угрозу могут представлять для нас туристы из России? Какие проблемы может принести нам увеличение числа туристов из дальневосточных стран?" - написал экс-глава МИД.

Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.

После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.