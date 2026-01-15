Рейтинг@Mail.ru
Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 15.01.2026 (обновлено: 15:55 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mid-2068091738.html
Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД
Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД
Действия стран Европы и НАТО по военно-финансовой накачке Киева говорят об их истинных намерениях красноречивее лицемерных слов о стремлении к миру, заявила... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:49:00+03:00
2026-01-15T15:55:00+03:00
в мире
европа
киев
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2068071155.html
европа
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, киев, россия, мария захарова, нато
В мире, Европа, Киев, Россия, Мария Захарова, НАТО
Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД

МИД: накачивание Киева говорит красноречивее слов европейских стран о мире

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Действия стран Европы и НАТО по военно-финансовой накачке Киева говорят об их истинных намерениях красноречивее лицемерных слов о стремлении к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия евронатовцев на направлении военно-финансовой накачки киевского режима говорят об их истинных намерениях, наверное, красноречивее любых лицемерных слов о стремлении к миру. Они говорят лучше, чем любые декларации и заявления", - сказала она в ходе брифинга.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
14:53
 
В миреЕвропаКиевРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала