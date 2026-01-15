Действия европейских стран говорят красноречивее их слов, заявил МИД

"Действия евронатовцев на направлении военно-финансовой накачки киевского режима говорят об их истинных намерениях, наверное, красноречивее любых лицемерных слов о стремлении к миру. Они говорят лучше, чем любые декларации и заявления", - сказала она в ходе брифинга.