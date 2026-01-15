https://ria.ru/20260115/mid-2068091366.html
На Западе не хотят мира, заявил МИД
На Западе не хотят завершения конфликта на Украине и мира, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.01.2026
