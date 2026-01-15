Рейтинг@Mail.ru
10:22 15.01.2026 (обновлено: 10:43 15.01.2026)
Протестующие заблокировали машину поверенной Британии у здания МИД
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия, Великобритания
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМитингующие у здания Министерства иностранных дел РФ встречают вызванную в МИД временную поверенную в делах Великобритании в Москве. 15 января 2026
Митингующие у здания Министерства иностранных дел РФ встречают вызванную в МИД временную поверенную в делах Великобритании в Москве. 15 января 2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, покинула российское дипведомство, а после оказалась заблокирована в машине пришедшими выразить недовольство политикой Лондона жителями Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВременная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у здания Министерства иностранных дел. 15 января 2026
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у здания Министерства иностранных дел. 15 января 2026
Поверенная прибыла в МИД России в районе 10.00, покинула дипведомство уже в 10.15 и оказалась освистанной большой толпой молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Британии. После того, как Долакия села в автомобиль Jaguar, протестующие заблокировали ей проезд и не давал уехать около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.
ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию
