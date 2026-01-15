https://ria.ru/20260115/mid-2067990689.html
Протестующие заблокировали машину поверенной Британии у здания МИД
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, покинула российское дипведомство, а после оказалась... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:22:00+03:00
2026-01-15T10:22:00+03:00
2026-01-15T10:43:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
великобритания
россия
великобритания
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, покинула российское дипведомство, а после оказалась заблокирована в машине пришедшими выразить недовольство политикой Лондона жителями Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Поверенная прибыла в МИД России в районе 10.00, покинула дипведомство уже в 10.15 и оказалась освистанной большой толпой молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Британии. После того, как Долакия села в автомобиль Jaguar, протестующие заблокировали ей проезд и не давал уехать около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.