Протестующие заблокировали машину поверенной Британии у здания МИД

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, покинула российское дипведомство, а после оказалась заблокирована в машине пришедшими выразить недовольство политикой Лондона жителями Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Поверенная прибыла в МИД России в районе 10.00, покинула дипведомство уже в 10.15 и оказалась освистанной большой толпой молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Британии. После того, как Долакия села в автомобиль Jaguar, протестующие заблокировали ей проезд и не давал уехать около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.