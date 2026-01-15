Рейтинг@Mail.ru
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
10:04 15.01.2026 (обновлено: 10:25 15.01.2026)
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в российский МИД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у дверей МИД РФ
Незаявленный сотрудник спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве. Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок. Ранее сегодня МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию, она пыталась войти не в ту дверь.
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД

Вызванная временная поверенная в делах Британии Долакия прибыла в МИД России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в российский МИД, передает корреспондент РИА Новости.
Машина дипломата только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что дипломат вызвана в ведомство. Причины вызова в российском министерстве не указали.
