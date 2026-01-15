https://ria.ru/20260115/mid-2067987054.html
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД - РИА Новости, 15.01.2026
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в российский МИД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:04:00+03:00
2026-01-15T10:04:00+03:00
2026-01-15T10:25:00+03:00
в мире
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067990835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd8445c0adcdde79ed6aed9efd8d0a32.jpg
https://ria.ru/20260114/reshenie-2067847463.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067990835_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fde44b011cd64096f9a123d2b00666c3.jpg
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у дверей МИД РФ
Незаявленный сотрудник спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.
Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок.
Ранее сегодня МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию, она пыталась войти не в ту дверь.
2026-01-15T10:04
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия
Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД
Вызванная временная поверенная в делах Британии Долакия прибыла в МИД России