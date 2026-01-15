Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Временная поверенная в делах Британии в Москве прибыла в МИД

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в российский МИД, передает корреспондент РИА Новости.

Машина дипломата только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.