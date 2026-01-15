Рейтинг@Mail.ru
20:07 15.01.2026
2026-01-15T20:07:00+03:00
2026-01-15T20:07:00+03:00
в мире, россия, германия, москва, фридрих мерц
В мире, Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России

Нимайер о сотрудничестве с РФ: Мерц говорит как настоящий немецкий лидер

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, высказавший надежду на восстановление отношений с Россией, мог осознать необходимость связей с Москвой на фоне агрессивной политики Вашингтона, высказал мнение РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Приветствую высказывание канцлера Мерца, в котором есть наконец-то разумное зерно, понимание того, что без России свободы и мира в Европе не будет. Также это показывает — он, похоже, понял, что России и Германии нужно сотрудничать", - сказал он агентству, комментируя высказывание канцлера.
Собеседник считает, что Мерц, сделав такое заявление, впервые стал похож на настоящего немецкого лидера.
"Думаю, он понял, что Запад проигрывает при агрессивном курсе (президента США Дональда) Трампа, и Мерц теперь, возможно, хочет сам спастись. Такие слова от него — это хорошо, но нам нужно увидеть и дела", - заключил Нимайер.
Ранее канцлер Германии выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
