https://ria.ru/20260115/merts-2068168548.html
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России - РИА Новости, 15.01.2026
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц, высказавший надежду на восстановление отношений с Россией, мог осознать необходимость связей с Москвой на фоне агрессивной... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:07:00+03:00
2026-01-15T20:07:00+03:00
2026-01-15T20:07:00+03:00
в мире
россия
германия
москва
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20260115/rossiya-2068162403.html
https://ria.ru/20260115/kantsler-2068081093.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, москва, фридрих мерц
В мире, Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России
Нимайер о сотрудничестве с РФ: Мерц говорит как настоящий немецкий лидер