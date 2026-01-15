Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике

БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал немцев больше работать для спасения экономики.

"С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше", — цитирует газета Bild выступление Мерца на новогоднем приеме, организованном Торгово-промышленной и Ремесленной палатами.

В пример немцам канцлер поставил жителей Швейцарии , которые, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше. Он считает, что нет никаких объективных причин, почему в Германии должно быть иначе.

Положение в экономике Мерц назвал очень критическим. Среди причин он упомянул не только дорогую электроэнергию, бюрократические барьеры, но и слишком высокие затраты на рабочую силу. Эта тема вызвала одобрение у присутствующих в зале руководителей компаний, отмечает Bild.

Предприниматели поддержали канцлера, когда он высказался за создание в Германии стимулов для более позднего выхода на пенсию.

"Не все немцы — кровельщики и плиточники", — аргументировал свою позицию Мерц.

В первые дни нового года канцлер уже предупреждал, что 2026-й будет для Германии очень сложным. А министр экономики Катерина Райхе еще в июле заявляла, что ради сохранения нынешней модели социального государства немцам придется позже выходить на пенсию или больше работать.