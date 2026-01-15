https://ria.ru/20260115/merts-2068014469.html
Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике
Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике
Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике
БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал
немцев больше работать для спасения экономики.
"С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше", — цитирует газета Bild выступление Мерца на новогоднем приеме, организованном Торгово-промышленной и Ремесленной палатами.
В пример немцам канцлер поставил жителей Швейцарии
, которые, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше. Он считает, что нет никаких объективных причин, почему в Германии
должно быть иначе.
Положение в экономике Мерц
назвал очень критическим. Среди причин он упомянул не только дорогую электроэнергию, бюрократические барьеры, но и слишком высокие затраты на рабочую силу. Эта тема вызвала одобрение у присутствующих в зале руководителей компаний, отмечает Bild.
Предприниматели поддержали канцлера, когда он высказался за создание в Германии стимулов для более позднего выхода на пенсию.
"Не все немцы — кровельщики и плиточники", — аргументировал свою позицию Мерц.
В первые дни нового года канцлер уже предупреждал, что 2026-й будет для Германии очень сложным. А министр экономики Катерина Райхе еще в июле заявляла, что ради сохранения нынешней модели социального государства немцам придется позже выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд переживает экономическую стагнацию. Спад вызван прежде всего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России
.