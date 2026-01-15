Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике

Рейтинг@Mail.ru
11:58 15.01.2026 (обновлено: 13:27 15.01.2026)
в мире, германия, швейцария, фридрих мерц
В мире, Германия, Швейцария, Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал немцев больше работать для спасения экономики.
"С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше", — цитирует газета Bild выступление Мерца на новогоднем приеме, организованном Торгово-промышленной и Ремесленной палатами.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии
8 января, 18:29
В пример немцам канцлер поставил жителей Швейцарии, которые, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше. Он считает, что нет никаких объективных причин, почему в Германии должно быть иначе.
Положение в экономике Мерц назвал очень критическим. Среди причин он упомянул не только дорогую электроэнергию, бюрократические барьеры, но и слишком высокие затраты на рабочую силу. Эта тема вызвала одобрение у присутствующих в зале руководителей компаний, отмечает Bild.
Предприниматели поддержали канцлера, когда он высказался за создание в Германии стимулов для более позднего выхода на пенсию.
"Не все немцы — кровельщики и плиточники", — аргументировал свою позицию Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав
31 декабря 2025, 03:41
В первые дни нового года канцлер уже предупреждал, что 2026-й будет для Германии очень сложным. А министр экономики Катерина Райхе еще в июле заявляла, что ради сохранения нынешней модели социального государства немцам придется позже выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд переживает экономическую стагнацию. Спад вызван прежде всего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
7 декабря 2025, 16:16
 
В миреГерманияШвейцарияФридрих Мерц
 
 
