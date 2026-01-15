Рейтинг@Mail.ru
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 15.01.2026 (обновлено: 18:23 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mema-2067973444.html
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 15.01.2026
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе
Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против России поразило члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T08:32:00+03:00
2026-01-15T18:23:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
евросоюз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_19bf806629e88c03c33b6950ab579f76.jpg
https://ria.ru/20260115/ukraina-2067977310.html
https://ria.ru/20260115/tramp-2067983934.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1509a654ab31eba5c4ba37f76c11b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, швеция, евросоюз, владимир путин
В мире, Финляндия, Россия, Швеция, Евросоюз, Владимир Путин
Заявление главы МИД Финляндии о России вызвало изумление на Западе

Мема удивился призыву главы МИД Финляндии Валтонен усилить санкции против России

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЭлина Валтонен
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против России поразило члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. <…> Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — говорится в публикации.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Польше забили тревогу из-за произошедшего после ударов России по Украине
09:07
Политик добавил, что Хельсинки больше выиграет от деэскалации и попыток восстановить диалог, но нынешнее правительство продолжает работать против финского народа.

На этой неделе Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен продолжать давление на Москву независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
09:44
 
В миреФинляндияРоссияШвецияЕвросоюзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала