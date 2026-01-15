Рейтинг@Mail.ru
13:52 15.01.2026
NYT узнала, зачем США усиливают давление на Мексику
2026
в мире, сша, мексика, венесуэла, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Мексика, Венесуэла, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
NYT узнала, зачем США усиливают давление на Мексику

NYT: США давят на Мексику, чтобы получить разрешение на участие в наркорейдах

© AP Photo / Eric Gay Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США усиливают давление на Мексику с целью получить разрешение на участие американского спецназа или сотрудников ЦРУ в совместных рейдах по ликвидации мексиканских нарколабораторий, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.
"По словам американских чиновников, США усиливают давление на Мексику с целью получения разрешения для американских военных на проведение совместных операций по ликвидации лабораторий по производству фентанила на территории страны", - пишет издание.
Как отмечает газета, это предложение впервые было выдвинуто в начале 2025 года, но затем отклонено. Однако обсуждения были возобновлены после операции американских военных в Венесуэле, в результате которой был похищен президент страны Николас Мадуро.
По словам источников, американские чиновники хотят, чтобы либо бойцы спецназа, либо сотрудники ЦРУ сопровождали мексиканских солдат во время рейдов на предполагаемые лаборатории по производству фентанила. Издание утверждает, что совместные операции стали бы значительным расширением присутствия и влияния США в Мексике.
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом
12 января, 18:29
 
