Тимошенко показалась американцам ненужной, считает Медведев

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко показалась ненужной американцам, поэтому было решено "зарыть ее карту" по коррупционному составу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"Ее "Батькивщина" в последние годы ослабла на фоне передового отряда нациков из "Слуги народа". Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны. Вот тут-то на своем сексуально-политическом инструменте с названием НАБУ и решили сыграть Штаты, заодно сбросив внешне слабую карту дамы в руки бело-порошковому королю нацистов. Дама показалась ненужной американцам в полученном прикупе, поэтому было решено зарыть ее карту по коррупционному составу", - написал Медведев на платформе Max.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.