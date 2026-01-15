https://ria.ru/20260115/medvedev-2068022593.html
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко - РИА Новости, 15.01.2026
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко
Игра без крупных козырей против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине обычно ведет к кровавому "майдану" или к позорному бегству... РИА Новости, 15.01.2026
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко
Медведев: игра против Тимошенко обычно ведет к кровавому Майдану