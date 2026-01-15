Рейтинг@Mail.ru
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко - РИА Новости, 15.01.2026
12:27 15.01.2026 (обновлено: 12:42 15.01.2026)
Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко
Игра без крупных козырей против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине обычно ведет к кровавому "майдану" или к позорному бегству... РИА Новости, 15.01.2026
© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Игра без крупных козырей против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине обычно ведет к кровавому "майдану" или к позорному бегству обидчика из страны, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны", - написал Медведев в своём канале в мессенджере Max.
Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского
