Медведев прокомментировал обвинения в адрес Тимошенко

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обвинения в адрес Юлии Тимошенко на Украине, заявил, что Владимир Зеленский начал зачистку возможных конкурентов.
"В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты. Сначала принял валета с террористическим прошлым на роль главы офиса. А вчера в ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой", - написал Медведев на платформе Max.
Он отметил, что партия "Батьковщина" Тимошенко в последние годы ослабла на фоне "передового отряда нациков из "Слуги народа".
"Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны. Вот тут-то на своем сексуально-политическом инструменте с названием НАБУ и решили сыграть Штаты, заодно сбросив внешне слабую карту дамы в руки бело-порошковому королю нацистов", - добавил Медведев.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.