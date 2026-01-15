"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX

Чтобы подтвердить возраст с помощью Max на кассах самообслуживания, нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле, выбрать опцию "Подтвердить возраст", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".