"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Торговая сеть "Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью национальной платформы Max при покупке товаров с возрастными ограничениями - сейчас такая возможность есть в двух магазинах в Москве и Подмосковье, сообщается в релизе Max.
"Покупателям торговой сети "Ашан Ритейл Россия" при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки "Цифровой ID" в профиле Max и оплатить товар. Подтвердить свой возраст с помощью мессенджера можно в двух магазинах "Ашан" в Москве и Подмосковье. В будущем технология будет масштабирована на всю сеть", - сказано в сообщении.
Чтобы подтвердить возраст с помощью Max на кассах самообслуживания, нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле, выбрать опцию "Подтвердить возраст", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.
В ноябре 2025 года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал журналистам, что федеральные торговые сети обеспечат возможность подтверждения возраста через цифровой ID на платформе Max в максимальном количестве своих точек в течение первого квартала 2026 года. По его словам, ведомство ставит перед собой задачу максимально увеличить количество таких торговых точек.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
