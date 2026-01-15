Рейтинг@Mail.ru
"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/max-2068050560.html
"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX
"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX - РИА Новости, 15.01.2026
"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX
Торговая сеть "Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью национальной платформы Max при покупке товаров с возрастными ограничениями - сейчас такая... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:48:00+03:00
2026-01-15T13:48:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
ашан
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_cfe7a3e77f6d43735f2e50baeb26d336.jpg
https://ria.ru/20260114/max-2067775650.html
https://ria.ru/20251228/kompanii-2065178419.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_95:0:2500:1804_1920x0_80_0_0_394a022a8af897c9cc0a02e2681e808e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), россия, ашан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мессенджер max
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Ашан, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Мессенджер Max
"Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью платформы MAX

"Ашан" начал тестировать подтверждение возраста с помощью MAX

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Торговая сеть "Ашан" тестирует подтверждение возраста с помощью национальной платформы Max при покупке товаров с возрастными ограничениями - сейчас такая возможность есть в двух магазинах в Москве и Подмосковье, сообщается в релизе Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов
Вчера, 12:03
"Покупателям торговой сети "Ашан Ритейл Россия" при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки "Цифровой ID" в профиле Max и оплатить товар. Подтвердить свой возраст с помощью мессенджера можно в двух магазинах "Ашан" в Москве и Подмосковье. В будущем технология будет масштабирована на всю сеть", - сказано в сообщении.
Чтобы подтвердить возраст с помощью Max на кассах самообслуживания, нужно отсканировать товар, открыть цифровой ID в профиле, выбрать опцию "Подтвердить возраст", поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.
В ноябре 2025 года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал журналистам, что федеральные торговые сети обеспечат возможность подтверждения возраста через цифровой ID на платформе Max в максимальном количестве своих точек в течение первого квартала 2026 года. По его словам, ведомство ставит перед собой задачу максимально увеличить количество таких торговых точек.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Сотрудник коммунальных служб отчищает от снега крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
28 декабря 2025, 14:50
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАшанМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Мессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала