В Госдуме рассказали, как работает MAX без SIM-карты

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. SIM-карта нужна только на этапе первичной регистрации на платформе Max, после этого мессенджер полноценно работает через интернет, пользователь привязан к подтвержденному цифровому профилю, а не телефону или SIM-карте, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Вокруг темы работы MAX без SIM-карты сегодня много спекуляций, поэтому хотел бы прояснить этот вопрос. SIM нужна только на этапе первичной регистрации аккаунта — для подтверждения номера и личности. После этого мессенджер полноценно работает через интернет, по Wi-Fi или любой другой сети, даже если SIM-карты в устройстве нет вовсе", - сказал Немкин

По словам депутата, это делает Max по-настоящему независимым от оператора связи и удобным для тех, кто меняет устройства, использует планшеты.

"Такой подход закладывает правильную модель цифровой идентификации: человек привязан не к устройству и не к SIM-карте, а к своему подтверждённому цифровому профилю. Это особенно важно, когда мы говорим о сервисах, которые выходят за рамки обычного чата и начинают работать с юридически значимыми данными. MAX изначально строится как платформа, где доверие формируется на этапе входа, а дальше пользователь может свободно работать в экосистеме", - подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что именно поэтому в Max появился Цифровой ID - как логичное продолжение этой архитектуры. Депутат отметил, что документы, статусы и подтверждения хранятся в защищённом профиле пользователя и доступны только ему, независимо от того, какая SIM-карта сейчас в телефоне или есть ли она вообще.

"Для подтверждения возраста, личности или статуса используется не номер телефона, а динамический QR-код и биометрия, что принципиально повышает уровень безопасности. С практической точки зрения это уже меняет повседневные сценарии. В магазинах по всей стране пользователи подтверждают покупку товаров 18+ через MAX, не предъявляя бумажный паспорт, а в 2026 году начнётся пилот по заселению в отели через Цифровой ID. Во всех этих случаях человеку не нужно носить с собой документы или переживать за их сохранность - достаточно смартфона с доступом в интернет", - добавил Немкин

Депутат считает, что отказ от постоянной привязки к SIM-карте - это не просто удобство, а фундамент для цифрового государства и сервисов нового поколения.

"Max показывает, что безопасная идентификация может работать на уровне приложения, а не пластиковой карточки или номера телефона. Именно такая модель позволяет масштабировать цифровые документы, снижать риски мошенничества и упрощать десятки бытовых и административных процедур", - заключил он.