В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы
01:02 15.01.2026 (обновлено: 09:06 15.01.2026)
В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы
В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max недостоверна, данные пользователей надежно защищены, рассказали РИА Новости в пресс-службе MAX.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о мнимой атаке хакеров на нацплатформу. Утверждалось, будто бы произошла утечка данных более 15 миллионов человек, включая депутата Госдумы Николая Брыкина.
"Информация из анонимного источника — очередной фейк. <…> Данные пользователей MAX надежно защищены", — заверили в пресс-службе.
Там отметили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS): все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, мессенджер не применяет метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь, отсутствуют и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty MAX по этому вопросу.
Добавляется, что в нацплатформе нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также там отсутствуют такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".
