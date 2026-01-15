https://ria.ru/20260115/max-2067941405.html
В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы
В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы - РИА Новости, 15.01.2026
В MAX опровергли сообщения о взломе нацплатформы
Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max недостоверна, данные пользователей надежно защищены, рассказали РИА Новости в пресс-службе...
технологии
николай брыкин
госдума рф
мессенджер max
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Информация из анонимного источника якобы о взломе нацплатформы Max недостоверна, данные пользователей надежно защищены, рассказали РИА Новости в пресс-службе MAX.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о мнимой атаке хакеров на нацплатформу. Утверждалось, будто бы произошла утечка данных более 15 миллионов человек, включая депутата Госдумы
Николая Брыкина.
"Информация из анонимного источника — очередной фейк. <…> Данные пользователей MAX надежно защищены", — заверили в пресс-службе.
Там отметили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon (AWS): все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, мессенджер не применяет метод хэширования паролей Bcrypt, а анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь, отсутствуют и обращения в программу по поиску уязвимостей BugBounty MAX по этому вопросу.
Добавляется, что в нацплатформе нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также там отсутствуют такие данные, как username и "уровни аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".