Рейтинг@Mail.ru
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/mat-2068135966.html
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок - РИА Новости, 15.01.2026
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок
Мать из Архангельской области, по вине которой при пожаре погибли двое из троих детей, оставленных ею без присмотра в квартире, получила условный срок, сообщил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:41:00+03:00
2026-01-15T17:41:00+03:00
происшествия
архангельская область
плесецкий район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250506/mat-2015294631.html
архангельская область
плесецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область, плесецкий район
Происшествия, Архангельская область, Плесецкий район
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок

В Архангельской области мать получила условный срок за гибель детей при пожаре

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Мать из Архангельской области, по вине которой при пожаре погибли двое из троих детей, оставленных ею без присмотра в квартире, получила условный срок, сообщил Плесецкий районный суд.
Трагедия произошла в сентябре прошлого года в Плесецком районе. Молодая мама закрыла дверь в квартиру, где находились дети, и ушла, оставив малышей без присмотра. Согласно материалам дела, женщина отсутствовала меньше 20 минут, а когда вернулась, в квартире уже полыхал огонь. В комнате, где оставались дети, были включены электроприборы, в поле зрения малышей находилась зажигалка. Как установила экспертиза, двое детей задохнулись за 18 минут от угарного газа. Спасти удалось лишь младшего новорожденного ребенка.
Как отметили в суде, 26-летняя женщина признала вину и дело рассматривалось в особом порядке. "С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Спасенный из пожара ребенок, а также еще один, ранее уже переехавший к бабушке, временно переданы на воспитание родственнице. При этом ранее детей уже изымали из семьи.
Приговор в законную силу не вступил.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной
6 мая 2025, 15:23
 
ПроисшествияАрхангельская областьПлесецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала