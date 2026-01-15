Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Мать из Архангельской области, по вине которой при пожаре погибли двое из троих детей, оставленных ею без присмотра в квартире, получила условный срок, сообщил Плесецкий районный суд.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года в Плесецком районе . Молодая мама закрыла дверь в квартиру, где находились дети, и ушла, оставив малышей без присмотра. Согласно материалам дела, женщина отсутствовала меньше 20 минут, а когда вернулась, в квартире уже полыхал огонь. В комнате, где оставались дети, были включены электроприборы, в поле зрения малышей находилась зажигалка. Как установила экспертиза, двое детей задохнулись за 18 минут от угарного газа. Спасти удалось лишь младшего новорожденного ребенка.

Как отметили в суде, 26-летняя женщина признала вину и дело рассматривалось в особом порядке. "С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Спасенный из пожара ребенок, а также еще один, ранее уже переехавший к бабушке, временно переданы на воспитание родственнице. При этом ранее детей уже изымали из семьи.