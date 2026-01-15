https://ria.ru/20260115/makron-2068178672.html
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона - РИА Новости, 15.01.2026
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:57:00+03:00
2026-01-15T20:57:00+03:00
2026-01-15T21:01:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132407_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_d1462b3ff2702b92b8a5663d098bdbba.jpg
https://ria.ru/20260115/oreshnik-2068136637.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068132407_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_6db099c7d4f56cd05e43747ef372bf00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона лопнувшим сосудом
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Le Parisienne
со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"Это просто небольшой лопнувший кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно", — уточнили в канцелярии.
В четверг Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. В социальных сетях начали выдвигать свои предположения. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.