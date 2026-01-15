Рейтинг@Mail.ru
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
20:57 15.01.2026
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона - РИА Новости, 15.01.2026
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона
Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
франция
эммануэль макрон
франция
Новости
ru-RU
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона

Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона лопнувшим сосудом

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"Это просто небольшой лопнувший кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно", — уточнили в канцелярии.
В четверг Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. В социальных сетях начали выдвигать свои предположения. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
