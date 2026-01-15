Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции

© REUTERS / Philippe Magoni Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Причиной покраснения глаза президента Франции Эмманюэля Макрона стал лопнувший кровеносный сосуд, пишет газета Le Parisienne со ссылкой на Елисейский дворец.

« "Это просто небольшой лопнувший кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно", — уточнили в канцелярии.

В четверг Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. В социальных сетях начали выдвигать свои предположения. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.

Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.