Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за его президентство

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Францией на оборону и развитие вооруженных сил государства, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти.

"Чтобы оставаться свободными, надо, чтобы нас боялись, чтобы нас боялись, надо быть сильными... именно поэтому я... высказал желание, чтобы к 2027 году была достигнута цель по наращиванию размера годового оборонного бюджета до 64 миллиардов евро, которую изначально планировалось достичь к 2030 году. Таким образом, за два (президентских - ред.) срока бюджет вооруженных сил будет удвоен", - заявил перед военнослужащими на авиабазе "Истр" на юге Франции Макрон , трансляцию выступления которого вел телеканал LCI.

Французский лидер добавил, что в скором времени инициирует обновление закона о военном программировании на 2024-2030 годы, который сейчас предусматривает выделение ВС Франции до 413 миллиардов евро.

"Обновление закона о военном программировании, которое изменит масштабы (средств, выделяемых на оборону - ред.), предусматривает дополнительные ассигнования в размере 36 миллиардов евро на период 2026-2030 годов для ускорения перевооружения (наших ВС - ред.), включая 3,5 миллиарда, которые будут выделены уже в 2026 году", - сказал Макрон.

По словам президента, обновленная версия этого закона будет готова и принята к 14 июля.