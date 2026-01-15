Рейтинг@Mail.ru
Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за его президентство
20:25 15.01.2026
Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за его президентство
Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Францией на оборону и развитие вооруженных РИА Новости, 15.01.2026
в мире, франция, эммануэль макрон
Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет Франции за его президентство

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон в четверг пообещал, что по итогам его президентства количество средств, выделяемых Францией на оборону и развитие вооруженных сил государства, удвоят по сравнению с показателями 2017 года, когда он пришел к власти.
"Чтобы оставаться свободными, надо, чтобы нас боялись, чтобы нас боялись, надо быть сильными... именно поэтому я... высказал желание, чтобы к 2027 году была достигнута цель по наращиванию размера годового оборонного бюджета до 64 миллиардов евро, которую изначально планировалось достичь к 2030 году. Таким образом, за два (президентских - ред.) срока бюджет вооруженных сил будет удвоен", - заявил перед военнослужащими на авиабазе "Истр" на юге Франции Макрон, трансляцию выступления которого вел телеканал LCI.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Французский лидер добавил, что в скором времени инициирует обновление закона о военном программировании на 2024-2030 годы, который сейчас предусматривает выделение ВС Франции до 413 миллиардов евро.
"Обновление закона о военном программировании, которое изменит масштабы (средств, выделяемых на оборону - ред.), предусматривает дополнительные ассигнования в размере 36 миллиардов евро на период 2026-2030 годов для ускорения перевооружения (наших ВС - ред.), включая 3,5 миллиарда, которые будут выделены уже в 2026 году", - сказал Макрон.
По словам президента, обновленная версия этого закона будет готова и принята к 14 июля.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику. Национальное собрание (нижняя палата парламента) 10 декабря 2025 года поддержало намерение правительства увеличить государственный оборонный бюджет, который в 2026 году достигнет 57,1 миллиарда евро в случае, если будет принят проект госбюджета на этот год. Сам законопроект о новом госбюджете не приняли до конца прошлого года, и сейчас его обсуждают в парламенте страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Заголовок открываемого материала