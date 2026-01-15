Рейтинг@Mail.ru
Макрон напугал французов своим внешним видом - РИА Новости, 15.01.2026
17:29 15.01.2026 (обновлено: 17:42 15.01.2026)
Макрон напугал французов своим внешним видом
Макрон напугал французов своим внешним видом - РИА Новости, 15.01.2026
Макрон напугал французов своим внешним видом
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:29:00+03:00
2026-01-15T17:42:00+03:00
60
353
60
2026
Новости
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон напугал французов своим внешним видом

Макрон выступил перед военными c залитым кровью глазом

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов.
Объясняя внешний вид, он попытался отшутиться тем, что это "совершенно безобидно" и стоит воспринимать как отсылку к "глазу тигра", сообщает издание BFM.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Макрон заявил, что серьезно относится к заявлениям по Гренландии от США
Вчера, 15:15
По данным газеты Le Parisien, Елисейский дворец поспешил успокоить общественность, сообщив, что причиной покраснения стал разрыв небольшого кровеносного сосуда в глазу.
В социальных сетях, однако, начали выдвигать свои предположения о том, почему Макрон так выглядит. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Макрон прилюдно получил пощечину от жены
26 мая 2025, 10:31
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
