https://ria.ru/20260115/makron-2068130042.html
Макрон напугал французов своим внешним видом
Макрон напугал французов своим внешним видом - РИА Новости, 15.01.2026
Макрон напугал французов своим внешним видом
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:29:00+03:00
2026-01-15T17:29:00+03:00
2026-01-15T17:42:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113911_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_ea3198542cf7415321f6336085b8a8d5.jpg
https://ria.ru/20260114/makron-2067831272.html
https://ria.ru/20250526/makron-2019057863.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113911_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_8e94b79cd9f7c141e018dd3023ed79f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон напугал французов своим внешним видом
Макрон выступил перед военными c залитым кровью глазом
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов.
Объясняя внешний вид, он попытался отшутиться тем, что это "совершенно безобидно" и стоит воспринимать как отсылку к "глазу тигра"
, сообщает издание BFM
.
По данным газеты Le Parisien
, Елисейский дворец поспешил успокоить общественность, сообщив, что причиной покраснения стал разрыв небольшого кровеносного сосуда в глазу.
В социальных сетях, однако, начали выдвигать свои предположения о том, почему Макрон
так выглядит. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон
получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".