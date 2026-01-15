Макрон напугал французов своим внешним видом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов.

Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.