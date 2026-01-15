Рейтинг@Mail.ru
08:30 15.01.2026
Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии, заявил Макрон
в мире, гренландия, дания, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз
Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии, заявил Макрон

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии.
"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организуемых Данией в Гренландии, Операция "Арктическая стойкость". Первые военные подразделения Франции уже в пути. Другие последуют за ними", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Ранее газета Depeche сообщала, что Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
