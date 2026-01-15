Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии, заявил Макрон

«

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организуемых Данией в Гренландии, Операция "Арктическая стойкость". Первые военные подразделения Франции уже в пути. Другие последуют за ними", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.