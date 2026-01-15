Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии, заявил Макрон

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии.
«
"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организуемых Данией в Гренландии, Операция "Арктическая стойкость". Первые военные подразделения Франции уже в пути. Другие последуют за ними", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Ранее газета Depeche сообщала, что Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.