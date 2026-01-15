Рейтинг@Mail.ru
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России
16:46 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России - РИА Новости, 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России
Заявлениями об отправке военных на Украину Европа загоняет себя в стратегическую ловушку, так как Москва многократно заявляла, что это неприемлемо для нее,... РИА Новости, 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России

JDD: заявления об отправке войск на Украину загоняют Европу в ловушку

Французский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заявлениями об отправке военных на Украину Европа загоняет себя в стратегическую ловушку, так как Москва многократно заявляла, что это неприемлемо для нее, пишет Le Journal du Dimanche.
"Планировать развертывание контингента, полностью осознавая последствия, — значит превращать эту инициативу в провокацию, создавать условия для прямой конфронтации и эскалации, уничтожая саму вероятность прекращения огня", говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине
1 мая 2025, 03:08
По мнению автора статьи, заявления об отправке войск НАТО на Украину не только не стабилизируют ситуацию в Европе, но и ведут к затягиванию конфликта.
"Если воспринимать выдвинутые Парижем предложения в таком ключе, становится ясно, что они могут скорее похоронить переговорный процесс, чем способствовать каким-либо подвижкам",отмечается в статье.
По мнению автора, устойчивый мир на Украине возможен лишь в том случае, если будут в полной мере учтены законные интересы Москвы в области безопасности, в том числе нейтральный статус Киева.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали новое заявление об отправке войск на Украину
13 января, 11:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В мире Украина Европа Москва Кир Стармер НАТО Евросоюз Мирный план США по Украине
 
 
