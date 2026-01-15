МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заявлениями об отправке военных на Украину Европа загоняет себя в стратегическую ловушку, так как Москва многократно заявляла, что это неприемлемо для нее, пишет Le Journal du Dimanche.
"Планировать развертывание контингента, полностью осознавая последствия, — значит превращать эту инициативу в провокацию, создавать условия для прямой конфронтации и эскалации, уничтожая саму вероятность прекращения огня", — говорится в публикации.
"Если воспринимать выдвинутые Парижем предложения в таком ключе, становится ясно, что они могут скорее похоронить переговорный процесс, чем способствовать каким-либо подвижкам", —отмечается в статье.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
