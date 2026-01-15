Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
15:20 15.01.2026
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.01.2026
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Шесть человек, все взрослые, пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и школьным автобусом на трассе "Архангельск – Северодвинск", сообщили в... РИА Новости, 15.01.2026
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Архангельской области

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Шесть человек, все взрослые, пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и школьным автобусом на трассе "Архангельск – Северодвинск", сообщили в региональном УМВД.
В четверг около 14.00 на автодороге "Архангельск - Северодвинск" произошло столкновение трех транспортных средств, среди которых школьный автобус. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche, двигаясь в сторону Архангельска, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со школьным автобусом "ПАЗ", в котором находились шесть детей, двое сопровождающих и водитель. После этого в автобус въехала двигавшаяся в попутном направлении машина Suzuki. От удара автомобиль Porsche съехал в кювет и загорелся.
"Предварительно пострадали: водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир "ПАЗ", водитель и пассажир Suzuki", - говорится в сообщении.
