В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Шесть человек, все взрослые, пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и школьным автобусом на трассе "Архангельск – Северодвинск", сообщили в... РИА Новости, 15.01.2026
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Архангельской области