22:11 15.01.2026
Трамп победил кризис инфляции в США, созданный Байденом, считает Белый дом
Трамп победил кризис инфляции в США, созданный Байденом, считает Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то, что среди американцев растет недовольство невыполненными обещаниями американского лидера по снижению стоимости жизни.
"Опубликованный во вторник отчет об индексе потребительских цен стал очередным подтверждением того, что президент Трамп успешно справился с инфляционным кризисом, возникшим при Джо Байдене. С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
Вчера, 22:02
Ранее РИА Новости выяснило на основе данных минтруда США, что Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция вновь вернулась к показателям 2,7-3%, которые были в январе 2025 года.
Как следует из декабрьского опроса компании Ipsos и агентства Рейтер, рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться на самых низких за его второй срок значениях. Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме
Вчера, 22:04
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКаролин Левитт
 
 
