Трамп победил кризис инфляции в США, созданный Байденом, считает Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то, что среди американцев растет недовольство невыполненными обещаниями американского лидера по снижению стоимости жизни.