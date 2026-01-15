Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.