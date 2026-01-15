Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Обе стороны согласились создать рабочую группу из людей, которые продолжат вести технические переговоры по вопросу приобретения Гренландии. Насколько мне известно, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели", - сказала Левитт на брифинге.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.