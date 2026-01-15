Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме
15.01.2026
Переговоры США и Дании о Гренландии продолжатся, заявили в Белом доме
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, каролин левитт, евросоюз, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Евросоюз, НАТО
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Обе стороны согласились создать рабочую группу из людей, которые продолжат вести технические переговоры по вопросу приобретения Гренландии. Насколько мне известно, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели", - сказала Левитт на брифинге.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
