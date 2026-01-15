Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
14:14 15.01.2026
Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии
Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии
Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри надеется применить "кулинарную дипломатию" в отношении Гренландии и предоставить ей новые экономические... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии

Лэндри хочет применить кулинарную дипломатию в Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри надеется применить "кулинарную дипломатию" в отношении Гренландии и предоставить ей новые экономические возможности.
"Я надеюсь принести в Гренландию наш принцип кулинарной дипломатии, чтобы укрепить национальную безопасность нашей страны и предоставить экономические возможности великому народу Гренландии", - написал Лэндри в соцсети Х.
Он также отметил, что Гренландия является важнейшим компонентом национальной безопасности США. По его словам, Вашингтон с 1941 года работает "рука об руку" с гренландцами для "укрепления доктрины Монро".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
