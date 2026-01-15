Спецпосланник Трампа призвал к "кулинарной дипломатии" в Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри надеется применить "кулинарную дипломатию" в отношении Гренландии и предоставить ей новые экономические возможности.
"Я надеюсь принести в Гренландию наш принцип кулинарной дипломатии, чтобы укрепить национальную безопасность нашей страны и предоставить экономические возможности великому народу Гренландии", - написал Лэндри в соцсети Х.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.