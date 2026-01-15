https://ria.ru/20260115/led-2068140750.html
В Мордовии упавшая с крыши наледь травмировала ребенка
Одиннадцатилетняя девочка получила травы из-за упавшей на нее наледи с крыши в Рузаевке, сообщила прокуратура Мордовии.
происшествия
происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости.
Одиннадцатилетняя девочка получила травы из-за упавшей на нее наледи с крыши в Рузаевке, сообщила
прокуратура Мордовии.
"Двенадцатого января в городе Рузаевка 11-летняя девочка около подъезда своего дома получила телесные повреждения в результате падения снежной наледи с крыши дома. Бригадой скорой медицинской помощи ребенок доставлен в больницу, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Рузаевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту схода снега с крыши на ребенка, выясняет причины случившегося, а также даст оценку деятельности управляющей организации, занимающейся обслуживанием дома.